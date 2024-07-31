В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воздуха в Екатеринбурге после пожара на НПО "Автоматика"

Эксперты проверили содержание продуктов горения в воздухе рядом оборонным заводомО первых результатах проверки качества воздуха после пожара в районе НПО "Автоматика" в Екатеринбурге рассказали утром 31 июля в Роспотребнадзоре.
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