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Царьград

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Минобороны России нанесло ответный удар по СБУ и Patriot

Минобороны России нанесло ответный удар по СБУ и Patriot

Минобороны России заявило об ударе по пункту управления СБУ в ответ на атаку по Ростовской области. Целями также стали киевское КБ «Луч» и ЗРК Patriot.

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