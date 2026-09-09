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Аргументы и Факты

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Ученые узнали, у каких женщин выше риск раннего начала болезни Альцгеймера

Ученые узнали, у каких женщин выше риск раннего начала болезни Альцгеймера

Группа исследователей пришла к выводу, менопауза, наступившая раньше, может привести к ускоренному ухудшению памяти и раннему развитию болезни Альцгеймера, следует из результатов научной работы, опубликованных в журнале JAMA Network Open.

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