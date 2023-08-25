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Егор Сорин: «Мне кажется, любой спортсмен в возрасте Устюгова скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать»

– Устюгов сказал, что после зимы посмотрит на здоровье и решит, продолжать карьеру или нет. Как относитесь к тому, что для именитого спортсмена этот сезон может стать последним? Как это влияет на его психологию и отношение к работе? – Когда спортсмену за 30 лет, то для него каждый сезон может стать последним.

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