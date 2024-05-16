Диалог Азии и Европы в семи переменах: новое сет-меню Дмитрия Богачева в ресторане Mr. Bo

В карьере Дмитрия Богачева, шеф-повара и совладельца ресторана Mr. Bo, Европа и Азия встретились еще на взлете: французские техники он осваивал в престижной парижской школе Ле Кордон Блю, а новые идеи и вкусы привозил из многочисленных путешествий и командировок по странам Запада и Востока.