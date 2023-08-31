Строим для мигрантов. Жилищная стратегия либералов потерпела крах

Мигранты нужны для строительства жилья. А жилье нужно, чтоб завести мигрантов. Замкнутый круг и все за наши деньги.

Андрей Павлов

Коза Ностра еще в 30е годы прошлого века поняла, что строительство по прибыльности не уступает продаже наркотиков. Наши домостроители это тоже уяснили. так что они строили, строят и будут строить такие человейники.