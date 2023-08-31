Адепты либеральной миграционной политики, стремясь оправдать завоз миллионов инокультурных граждан в нашу страну, постоянно апеллируют к экономическим обоснованиям.
Строим для мигрантов. Жилищная стратегия либералов потерпела крах
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
вот прям-таки мы выбирали?! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂
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1 д.
Простой Обыватель
Мигранты нужны для строительства жилья. А жилье нужно, чтоб завести мигрантов. Замкнутый круг и все за наши деньги.
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9 час.
Андрей Павлов
Коза Ностра еще в 30е годы прошлого века поняла, что строительство по прибыльности не уступает продаже наркотиков. Наши домостроители это тоже уяснили. так что они строили, строят и будут строить такие человейники.
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7 час.
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