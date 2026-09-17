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Царьград

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AIU обвинил Рути Ага в нарушении антидопинговых правил

AIU обвинил Рути Ага в нарушении антидопинговых правил

Эфиопскую спортсменку Рути Ага, победившую на Токийском марафоне 2019 года, обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

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