Минфин РТ назвал сумму, которую выделили на проведение Всероссийской олимпиады школьников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по труду (технология) в 2024/2025 учебном году Минобрнауки РТ получило 32,1 млн рублей.
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