Козыри в сирийской игре сданы. Что должна забрать Россия и в чём игра Турции? Востоковед Александр Каргин в эфире телеканала Царьград раскрыл, какую игру ведёт Эрдоган и как это отразится на отношениях России и стран Ближнего Востока.