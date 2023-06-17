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В VK рассказали о возможностях работы бизнесменов на их платформе

Управляющий директор соцсети VK Марина Краснова на деловом завтраке "Цифровая экономика 2023: Создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики" рассказала о том, как VK постепенно стал отличной платформой для ведения бизнеса.

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