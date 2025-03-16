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Судьба Чёрного моря решится на переговорах России и США: Откровения спецпосланика Уиткоффа

Судьба Чёрного моря решится на переговорах России и США: Откровения спецпосланика Уиткоффа

Спецпосланник США Уиткофф сообщил про обсуждение Черного моря в контексте мирных переговоров по Украине.

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