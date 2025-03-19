Болтон: Трамп отдаст Путину Крым по дружбе

Президент США Дональд Трамп излишне персонифицирует международные отношения и все делает ради получения нобелевской премии мира Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».