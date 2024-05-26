Великобритания готовится к смене правительства

Объявление досрочных выборов — отчаянная попытка консерваторов переломить тенденцию, ведущую их к неизбежному поражениюKIN CHEUNG/AP/TASS Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о досрочных выборахчитайте на monocle.
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