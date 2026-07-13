Фельдшер рассказала Путину, как медики спасали людей при вторжении ВСУ в Курскую область

Президент РФ Владимиру Путину побывал на выставке форума Народного фронта "Все для Победы!", где ему продемонстрировали используемую в Курской области машину скорой помощи, оснащенную бронежилетами и бронеодеялом, передает ТАСС.
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