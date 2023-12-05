Театр абсурда
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Театр абсурда

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Западные манёвры или очередной поворот на 360 градусов

Западные манёвры или очередной поворот на 360 градусов

В последнее время на Западе наблюдаются две чётко выраженные тенденции. Первая - нарастает критика текущего курса американских и европейских властей, которая прорывается не только в интернете, но и в ведущих СМИ.

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