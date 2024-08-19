Мощные взрывы прогремели в Киеве

Серия взрывов раздалась на фоне воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщил телеканал TCH. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги включали в украинской столице в 02:41 по местному времени.
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