Как вы все, конечно, не помните, я замужем без малого двадцать лет, при этом все еще жива и даже относительно здорова, а значит, могу с важным видом учить всех жизни, особенно когда меня об этом не просят.
Жена перестала быть той девочкой, в которую я влюбился. Верните все как было!
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Посмотри налево, там есть много кому ты понравишься и в халате, и усталой. Покойника не оживить, если умерла любовь, то не нужно ее реанимировать, воскресни сама и увидишь яркое солнце, голубое небо, прекрасное вокруг и наличие мужчин, куда лучше и достойней твоего мужа!!!!!!!!!!
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9 час.
сИ
светлана Иванова
Вдохновенно👏👌✊
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6 час.
А
Александр24
Моей жене 72 и она, по-прежнему, лучшая, вне зависимости во что одета, и такой она была всегда. Так что, все ваши сексуальные прибамбасы и примочки не помогут, если нет и не было любви ( хотя я и не люблю это слово, применительно к семейным отношениям).
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2 час.
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