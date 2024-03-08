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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Александр24
    Моей жене 72 и она, по-прежнему, лучшая, вне зависимости во что одета, и такой она была всегда. Так что, все ваши сек...Жена перестала бы...
  • светлана Иванова
    Вдохновенно👏👌✊Жена перестала бы...
  • Татьяна Кибишева
    Посмотри налево, там есть много кому ты понравишься и в халате, и усталой. Покойника не оживить, если умерла любовь, ...Жена перестала бы...

Жена перестала быть той девочкой, в которую я влюбился. Верните все как было!

Жена перестала быть той девочкой, в которую я влюбился. Верните все как было!

Как вы все, конечно, не помните, я замужем без малого двадцать лет, при этом все еще жива и даже относительно здорова, а значит, могу с важным видом учить всех жизни, особенно когда меня об этом не просят.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Посмотри налево, там есть много кому ты понравишься и в халате, и усталой. Покойника не оживить, если умерла любовь, то не нужно ее реанимировать, воскресни сама и увидишь яркое солнце, голубое небо, прекрасное вокруг и наличие мужчин, куда лучше и достойней твоего мужа!!!!!!!!!!
Ответить
9 час.
сИ
светлана Иванова
Вдохновенно👏👌✊
Ответить
6 час.
А
Александр24
Моей жене 72 и она, по-прежнему, лучшая, вне зависимости во что одета, и такой она была всегда. Так что, все ваши сексуальные прибамбасы и примочки не помогут, если нет и не было любви ( хотя я и не люблю это слово, применительно к семейным отношениям).
Ответить
2 час.

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