Жена перестала быть той девочкой, в которую я влюбился. Верните все как было!

Посмотри налево, там есть много кому ты понравишься и в халате, и усталой. Покойника не оживить, если умерла любовь, то не нужно ее реанимировать, воскресни сама и увидишь яркое солнце, голубое небо, прекрасное вокруг и наличие мужчин, куда лучше и достойней твоего мужа!!!!!!!!!!

А

Александр24

Моей жене 72 и она, по-прежнему, лучшая, вне зависимости во что одета, и такой она была всегда. Так что, все ваши сексуальные прибамбасы и примочки не помогут, если нет и не было любви ( хотя я и не люблю это слово, применительно к семейным отношениям).