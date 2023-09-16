Русская весна

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«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»

«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»

Во все времена демонизация образа государства-противника в глазах граждан своей страны и региональной общественности являлась первым правилом для любого агрессора.

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Комментарии
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Вик Норд
Правильно говорил Задорнов,тупые они...,белоруса невозможно ассимилировать,потому что Мы с ними одно целое,и различить нас возможно(понять разницу) только по диалекту,и произношению,а в остальном мы как двое из ларца...,и менталитет один,и деды с прадедами,и ДНК не различишь...,а тот кто правит Миром по принципу разделяй,и властвуй,в Белоруссии обломались!Хотя вот хохлов поимели,честно говоря...,но может оно и к лучшему?Чище воздух,и светлее небо будет над нашей лучезарной Родиной!
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