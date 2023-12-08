Что читать этой зимой

Ироничная британская фантастика, новый сборник Дины Рубиной, психологическая проза о созависимости и роман-номинант премии «Большая книга» — «Сноб» и книжный сервис «Литрес» выбрали пять актуальных новинок зимы.
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