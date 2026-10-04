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Девушка

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Как подготовиться к первому сеансу лазерной эпиляции: пошаговый календарь без ошибок

Как подготовиться к первому сеансу лазерной эпиляции: пошаговый календарь без ошибок

Когда я впервые задумалась о лазерной эпиляции, мне казалось, что всё просто: записалась, пришла, легла под луч — и забыла о волосах навсегда.

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