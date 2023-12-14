Недалёкая блондинка с чупа-чупсом: жизнь и карьера Дарьи Сагаловой после Светки Букиной

Актрисе Дарье Сагаловой уже давно не 18 и даже не 25, она многодетная мама и успешная бизнес-вумен. Однако народ упорно продолжает ассоциировать её исключительно с недалёкой и легкомысленной Светкой Букиной из сериала «Счастливы вместе».
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