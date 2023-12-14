78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фарадей
    Сколько лет мусолят а воз и ныне там.Страной правят бырыги, и что барыгам быгодно всегда будет в приоритете.Это видно...Производителям в ...
  • Виталий
    А чиновники этот ценовой беспредел на яйца не видят. Обязательно необходимо президента привлекать для решения этого в...Глава Минсельхоза...
  • Сергей Матвеенко
    Кошмар, нигде нельзя расслабиться, даже на разделительной полосе!Страшная авария с...

Недалёкая блондинка с чупа-чупсом: жизнь и карьера Дарьи Сагаловой после Светки Букиной

Актрисе Дарье Сагаловой уже давно не 18 и даже не 25, она многодетная мама и успешная бизнес-вумен. Однако народ упорно продолжает ассоциировать её исключительно с недалёкой и легкомысленной Светкой Букиной из сериала «Счастливы вместе».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх