В Крыму дети с аутизмом смогут отдохнуть в лагере

В текущем году в Крыму запланировано проведение более 90 профильных смен, в том числе инклюзивных и смен для детей, состоящих на учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
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