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ИА Регнум

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Нищий внезапно разбогател в Китае, обнаружив на своем счете 63 тыс. долларов

Нищий внезапно разбогател в Китае, обнаружив на своем счете 63 тыс. долларов

В Китае мужчина, много лет живший в нищете, зарабатывая уборкой мусора, неожиданно узнал, что на его банковской карте находится более 63 тыс.

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