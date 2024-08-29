В Красноярске перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве при заключении социального контракта

Следственным отделом № 6 МУ МВД России «Красноярское» окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве при получении денежных средств в условиях заключения социального контракта.
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