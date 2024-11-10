В Испании предупреждают о приближении нового урагана

Предупреждение о приближении очередных ураганных ливней (изолированной депрессии высокого уровня — DANA), которые ожидаются в следующую среду, 10 ноября предупредила метеорогическая служба Каталунии Meteocat.
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