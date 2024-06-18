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Крымское информационное агентство

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Житель Башкортостана решил пьяным погонять в Крыму и получил 9 месяцев колонии

Житель Башкортостана решил пьяным погонять в Крыму и получил 9 месяцев колонии

Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Республики Башкортостан, который признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея при этом судимость за аналогичное правонарушение.

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