Житель Башкортостана решил пьяным погонять в Крыму и получил 9 месяцев колонии

Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Республики Башкортостан, который признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея при этом судимость за аналогичное правонарушение.
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