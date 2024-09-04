«У него темперамент психа» Банкротство, арест и русская дочь. Как Борис Беккер стал самой скандальной звездой тенниса?

Имя Бориса Беккера слышали даже те, кто не интересуется теннисом. Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и победитель шести турниров «Большого шлема» прославился не только победами на корте, но и скандалами, любовными похождениями и проблемами с законом.
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