Дмитрий Дибров рассказал, как едва не спился

Ведущий Дмитрий Дибров в одном из интервью рассказал об алкогольной зависимости. Известный ведущий Дмитрий Дибров, отец пятерых детей, во время одного из светских мероприятий, в котором он участвовал, поделился своим опытом воспитания детей.