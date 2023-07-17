Владимир Путин и Сирил Рамафоса Москва отклонила предложение президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе этого года вместо президента Владимира Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров не заменит Путина: Россия отклонила просьбу ЮАР перед саммитом БРИКС
Комментарии
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W
Walery
Ты что сказать хочешь? Если кто тупой... то это скорее всего именно ты - Андрей Тихонов(!). И еще - ты чьих будешь?
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7 час.
ЮВ
Юрий Во
Вообще непонятна сама ситуация. Член БРИКС предлагает другому члену БРИКС воздержаться от визита в связи с опасностью ареста. БРИКС - это что - собрание случайных людей просто поговорить ? Или ответственное объединение стран с общими целями и интересами ? А Президент ЮАР видимо хочет сидеть "на двух стульях". И зачем нам такой БРИКС ?
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7 час.
Татьяна Бушмелева
а "вам" это кому?
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5 час.
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