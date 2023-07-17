Лавров не заменит Путина: Россия отклонила просьбу ЮАР перед саммитом БРИКС

W Walery Ты что сказать хочешь? Если кто тупой... то это скорее всего именно ты - Андрей Тихонов(!). И еще - ты чьих будешь?

ЮВ Юрий Во Вообще непонятна сама ситуация. Член БРИКС предлагает другому члену БРИКС воздержаться от визита в связи с опасностью ареста. БРИКС - это что - собрание случайных людей просто поговорить ? Или ответственное объединение стран с общими целями и интересами ? А Президент ЮАР видимо хочет сидеть "на двух стульях". И зачем нам такой БРИКС ?