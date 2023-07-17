Темы дня

125 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    Т.е. вокруг одно говно?😜Наши чиновники - ...
  • Сергей
    Правильно!!! Каков народ, такая и власть!!! Кровь от крови, плоть от плоти!!!Наши чиновники - ...
  • Sergey Ivanov
    Разбуди сейчас Кобу- он сначала бы удивился тому, что происходит в России. Потом спросил бы «ответственных руководите..."Наконец-то дожда...

Лавров не заменит Путина: Россия отклонила просьбу ЮАР перед саммитом БРИКС

Лавров не заменит Путина: Россия отклонила просьбу ЮАР перед саммитом БРИКС

                         Владимир Путин и Сирил Рамафоса   Москва отклонила предложение президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе этого года вместо президента Владимира Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Ты что сказать хочешь? Если кто тупой... то это скорее всего именно ты - Андрей Тихонов(!). И еще - ты чьих будешь?
Ответить
7 час.
ЮВ
Юрий Во
Вообще непонятна сама ситуация. Член БРИКС предлагает другому члену БРИКС воздержаться от визита в связи с опасностью ареста. БРИКС - это что - собрание случайных людей  просто поговорить ?  Или ответственное объединение стран с общими целями и интересами ?  А Президент ЮАР видимо хочет сидеть &quot;на двух стульях&quot;. И зачем нам такой БРИКС ?
Ответить
7 час.
Татьяна Бушмелева
а &quot;вам&quot; это кому?
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх