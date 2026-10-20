❗️🔊Армия России добивается больших успехов на фронте, — Трамп Он отметил, что РФ постоянно расширяет территории, переходящие под ее контроль в ходе спецоперации: Россия это гигантская машина.
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