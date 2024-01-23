Жительница Алма-Аты рассказала, что после землетрясения провела всю ночь в машине

Жительница Алма-Аты Мадина рассказала "Газете.Ru", что во время землетрясения, которое произошло в Казахстане в ночь на вторник, людям пришлось выбежать на улицу в тапочках и пижамах, а детей закутывали в одеяла.
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