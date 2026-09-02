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Царьград

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На АЗС заметили бензин "Евро-2". Цена покупки — ресурс мотора, но выход есть

На АЗС заметили бензин "Евро-2". Цена покупки — ресурс мотора, но выход есть

Правительство разрешило продажу бензина и дизеля экологических классов К2, К3 и К4 до июля 2027 года, хотя ранее их оборот был запрещён.

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