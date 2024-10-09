Вице-спикер Госдумы призвал Роскомнадзор отменить блокировку Discord

По словам политика, заменить сервис по функционалу не способен ни один отечественный продукт Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков собирается призвать Роскомнадзор пересмотреть решение о блокировке Discord в России.
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