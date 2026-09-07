Подразделения ВСУ при попытке удержать позиции в северо-восточной части Харьковской области потеряли более 2,5 тысячи боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дизельный эффект:...
- Дизельный эффект:...
- Путин подтвердил ...
Сколько раз нам сообщали о подобгыхх "котлах", из которых потом ВСУшники испарялись не понятным образом, и нам втирали, что "войска противника в спешке покинули свои позиции", забыв, что те были в "котле". Что будет на этот раз?