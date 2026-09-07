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Пятый канал

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ВСУ потеряли более 2,5 тысячи боевиков в окружении под Харьковом

ВСУ потеряли более 2,5 тысячи боевиков в окружении под Харьковом

Подразделения ВСУ при попытке удержать позиции в северо-восточной части Харьковской области потеряли более 2,5 тысячи боевиков.

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Константин Самарин

Сколько раз нам сообщали о подобгыхх "котлах", из которых потом ВСУшники испарялись не понятным образом, и нам втирали, что "войска противника в спешке покинули свои позиции", забыв, что те были в "котле". Что будет на этот раз?