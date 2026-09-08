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Царьград

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Ростех запустил серийный выпуск мобильных подстанций против блэкаутов

Ростех запустил серийный выпуск мобильных подстанций против блэкаутов

В России запущено серийное изготовление передвижных электрических подстанций, предназначенных для оперативного восстановления подачи энергии при авариях на объектах инфраструктуры и массовых отключениях.

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