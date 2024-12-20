«Кровавая Мэри»: что творила одиннадцатилетняя девочка-маньяк Мэри Белл

Нам трудно представить себе, что ребенок может стать убийцей. Тем не менее Мэри Белл из английского города Ньюкасл было всего 11, когда ее приговорили к пожизненному заключению за убийства и насилие над соседскими детьми.
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