25 years after 9/11: Risk assessment, technology reimagines security

Since the Sept. 11, 2001, terrorist attacks, advancements in technology have changed airport security to make screening more efficient.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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