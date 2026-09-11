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25 years after 9/11: Risk assessment, technology reimagines security

Since the Sept. 11, 2001, terrorist attacks, advancements in technology have changed airport security to make screening more efficient.

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