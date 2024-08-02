Специалисты Саратовской испытательной лаборатории проводят биохимический анализ крови кошек и собак для диагностики заболеваний

Специалисты Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЖ" проводят биохимический анализ крови кошек и собак с целью сокращения времени постановки диагноза, оценки состояния водно-солевого баланса и уровня микроэлементов в крови, выявления степени нарушения работы систем и органов, а также нарушения обмена веществ.