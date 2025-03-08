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Царьград

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Латвия просит усилить НАТО: возможен вывод войск США из Прибалтики

Латвия просит усилить НАТО: возможен вывод войск США из Прибалтики

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призывает усилить присутствие НАТО в стране, направив больше военной техники.

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