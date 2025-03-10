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Царьград

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"Северсталь" увеличит зарплату на 10%: инвестирует 9,5 млрд рублей в 2025 году

"Северсталь" увеличит зарплату на 10%: инвестирует 9,5 млрд рублей в 2025 году

Компания "Северсталь" с 1 апреля 2025 года повысит зарплату сотрудников на 10%. Бюджет изменений составит 9,5 млрд рублей.

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