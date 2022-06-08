Мировое обозрение

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Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке в Республике на вечер 8 июня

Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке в Республике на вечер 8 июня

С начала текущих суток противник выпустил по территории ДНР более 214 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов.

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