Харрис: мое президентство не будет продолжением курса Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила в интервью телеканалу Fox News, что в случае победы на выборах откажется от продолжения курса нынешнего американского лидера Джо Байдена.
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