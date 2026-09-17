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Новости Брянска

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Канчельскис отправил запрос на стажировку в «Фиорентину»

Канчельскис отправил запрос на стажировку в «Фиорентину»

Стажировка пройдёт после 15 ноября, когда у брянского клуба закончится первая часть сезона. Канчельскис рассчитывает провести в «Фиорентине» хотя бы неделю.

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