Трамп подаст иск из-за отредактированного интервью Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что думает об иске против телеканала CBS из-за публикации сокращенной версии интервью с его оппоненткой, кандидатом от демократов Камалой Харрис.
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