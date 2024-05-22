Bloomberg: Нидерланды могут дистанционно отключить станки на Тайване

Один из крупнейших в мире производителей литографического оборудования, фирма из Нидерландов ASML, в состоянии удаленно отключить станки на заводе тайваньской полупроводниковой компании TSMC в случае начала боевых действий на острове.
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