Саперы ВС РФ устраняют последствия обстрелов ВСУ в Курской области

Неустанно работают над обезвреживанием взрывоопасных предметов, оставленных украинскими вооруженными формированиями на территории приграничных районов Курской области, российские саперы, несущие службу в составе группировки войск «Север».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии