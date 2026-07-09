С начала года жители Липецкой области оформили ипотечных кредитов почти на 3,3 млрд рублей

Эксперты Сбера поделились статистикой по льготной ипотеке для семей с детьми. С начала года спрос на неё остается устойчивым: общий объем выданных средств превысил 28 млрд рублей – это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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