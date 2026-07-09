НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

С начала года жители Липецкой области оформили ипотечных кредитов почти на 3,3 млрд рублей

С начала года жители Липецкой области оформили ипотечных кредитов почти на 3,3 млрд рублей

Эксперты Сбера поделились статистикой по льготной ипотеке для семей с детьми. С начала года спрос на неё остается устойчивым: общий объем выданных средств превысил 28 млрд рублей – это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии