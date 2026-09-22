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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о Fan ID на Кубке России: «Такого безобразия ни в одной стране нет, нужно отменять. Как будто стадион – это поликлиника какая-то. Камеры же на каждом углу – можно любого вычислить»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на новость о введении Fan ID и на матчах Фонбет Кубка России.

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