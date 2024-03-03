«Высадил бы прямо сейчас». Алексей Попов призвал RB уволить Цуноду

«Высадил бы прямо сейчас». Алексей Попов призвал RB уволить ЦунодуGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Visa Cash App RB должна уволить Юки Цуноду после выходки на Гран При Бахрейна.
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