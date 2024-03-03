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«Высадил бы прямо сейчас». Алексей Попов призвал RB уволить Цуноду

«Высадил бы прямо сейчас». Алексей Попов призвал RB уволить Цуноду

«Высадил бы прямо сейчас». Алексей Попов призвал RB уволить ЦунодуGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Visa Cash App RB должна уволить Юки Цуноду после выходки на Гран При Бахрейна.

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