Блохин оценил возможный ультиматум Трампа о выводе войск из Украины

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал недавнее заявление бывшего специального представителя государственного департамента США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп, если станет президентом США, может выдвинуть России ультиматум по поводу вывода войск из Украины, сообщает РИА Новости.