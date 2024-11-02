Блохин оценил возможный ультиматум Трампа о выводе войск из Украины

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал недавнее заявление бывшего специального представителя государственного департамента США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп, если станет президентом США, может выдвинуть России ультиматум по поводу вывода войск из Украины, сообщает РИА Новости.
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